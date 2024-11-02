Hizbullah'tan Hayfa'ya yoğun füze

Siyonist kaynaklar, Celile bölgesi ve Hayfa'da sirenlerin çaldığını ve Lübnan topraklarından işgal altındaki bölgelere 15 füze atıldığını aktardı.

El-Meyadin muhabiri, Lübnan topraklarından Hayfa'nın kuzeyindeki Kiryot ve Safed yakınlarındaki Eilit Haşahar bölgelerine art arda füze saldırıları gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bu muhabire göre, Lübnan İslami Direnişi, işgal güçlerini geri çekilmeye zorladı ve bu güçler, El-Hiyam sınır bölgesinin doğu ve güneydoğusundaki alanlara çekildi.

Siyonist medyası ayrıca Nahariya ve Akka gibi işgal altındaki bölgelere birkaç insansız hava aracının girdiğini ve bu bölgelerde de sirenlerin çaldığını duyurdu.