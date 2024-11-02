Hamdan: Düşman müzakerelerde ciddiyet göstermiyor

Hamas Siyasi Büro üst düzey üyesi, halkın dört ana talebini içeren herhangi bir plan sunulursa, tereddüt etmeden bu planı takip edeceklerini belirtti.

İşgalci rejimin gerçek planlar değil, boş fikirler sunduğunu ifade eden Hamdan, düşmanın kendisini zafer kazanmış gibi gösterecek planlar sunmaya çalıştığını, ancak müzakerelerde ciddiyet göstermediğini söyledi.

Hamdan, tarihin, Filistin direnişinin asla teslim olmadığını yazacağını ekledi.

Hamas Siyasi Büro üyesi, Siyonist düşmanın Filistin halkının iradesini ve kahramanca direnişini kıramayacağını bildiğini vurgulayarak, "Her plan ve fikir, geçici bir ateşkesten ziyade, savaşın tamamen durdurulmasını içermelidir." dedi.