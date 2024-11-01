İran buğday üretiminde kendine yeter hale geldi

Golamrıza Nuri, Semnan'da cuma namazı hutbesi öncesinde yaptığı konuşmada, İslam Cumhuriyeti'nin buğday üretiminde kendine yeterliğini duyurdu ve İran'ın artık buğday ithal etmesine gerek kalmadığını söyledi.

Bakan Nuri "Bu yıl ülke genelindeki çiftçilerden 12 milyon ton buğday satın alındı ve üretim miktarı bu rakamın çok üzerinde ve bu üretim miktarıyla uluslararası arenada özgürce hareket edeceğiz." ifadelerini de sözlerine ekledi.