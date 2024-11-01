Yemen Ensarullah Lideri: Düşmanın "cevapsız hedef alma" denklemini kabul etmemeliyiz

Seyyid Abdülmelik El Husi, Siyonistlerin, İran'a yönelik saldırgan eylemlerine değinerek "İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığının verdiği zarar ne kadar olursa olsun bu, kelimenin tam anlamıyla bir egemenlik ihlali ve İran topraklarının işgali demektir." açıklamasında bulundu.

El Husi sözlerinin devamında Washington'un, İran'ın Siyonist rejimin saldırganlığına karşılık vermemesi yönündeki talebine de değinerek "Amerikalılar İslam Cumhuriyeti'nden saldırganlığa, İran'ın egemenliğinin ihlaline ve dökülen kanlara yanıt vermemesini istedi. Batı da aynı Amerika gibi İran'ın karşılık vermemesini istiyor bu da bölgedeki tüm ülkelerin arzu ettiği şeydir." diyerek "Cevapsız hedef alınma denklemi, düşman İsrail'in, herhangi bir Müslüman ülkede istediği noktayı hedef alması, hedef alınan hiçbir ülkenin ise karşılık vermemesi anlamına gelir ve bu denklemi kabul etmek, aşağılanmayı ve zilleti kabul etmek anlamına gelir." vurgusunda bulundu.