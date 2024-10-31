31 Eki 2024 13:28
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Tulkerim'de 2 Filistinli şehit düştü /Siyonist askerlerle şiddetli çatışmalar devam ediyor

31 Eki 2024 13:28
News ID: 85645381
Tulkerim'de 2 Filistinli şehit düştü /Siyonist askerlerle şiddetli çatışmalar devam ediyor

Tahran, İRNA: Haber kaynakları, Batı Şeria'da bulunan Tulkerim'deki Nur Şems kampında Filistinli direnişçiler ile Siyonist askerler arasında çıkan çatışmalar sonucunda 2 Filistinlinin şehit olduğunu bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Tulkerim'deki Nur Şems kampındaki çatışmalarda 2 Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı Şehit İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah Siyonist askerlerin Tulkerim'e saldırısında bu tugayların komutanlarından Hüsam Mella'nın şehit düştüğünü açıkladı.

Aksa Şehitleri Tugayları ise Tulkerim'de direnişçilerin Siyonist askerlerle kurşun ve el yapımı bombalarla çatıştığını ve işgal güçlerini Tulkerim kampının girişinde hedef aldıklarını bildirdi.

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