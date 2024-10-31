Tulkerim'de 2 Filistinli şehit düştü /Siyonist askerlerle şiddetli çatışmalar devam ediyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, Tulkerim'deki Nur Şems kampındaki çatışmalarda 2 Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu.
Hamas'ın askeri kanadı Şehit İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah Siyonist askerlerin Tulkerim'e saldırısında bu tugayların komutanlarından Hüsam Mella'nın şehit düştüğünü açıkladı.
Aksa Şehitleri Tugayları ise Tulkerim'de direnişçilerin Siyonist askerlerle kurşun ve el yapımı bombalarla çatıştığını ve işgal güçlerini Tulkerim kampının girişinde hedef aldıklarını bildirdi.
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