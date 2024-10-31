31 Eki 2024 09:56
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News ID: 85645132
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Öfkeli Fas halkından Fransa Konsolosluğu önünde protesto gösterisi + video

31 Eki 2024 09:56
News ID: 85645132
Öfkeli Fas halkından Fransa Konsolosluğu önünde protesto gösterisi + video

Tahran, İRNA - Kazablanka (Darülbeyda) şehri sakinleri, Çarşamba gecesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin direnişi hakkında yaptığı açıklamaları protesto etmek ve kınamak amacıyla bu şehirdeki Fransa Konsolosluğu önünde gösteri düzenledi.

Bu gösteri Fas güvenlik güçleri tarafından bastırıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çarşamba günü Fas parlamentosunda yaptığı kışkırtıcı konuşmada Filistin direniş gruplarını "vahşi" olarak ve Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını ise “kendini savunma” olarak nitelendirmiş ve desteklemişti.

Geçtiğimiz Cuma gecesi haber kaynakları, Fas halkının protesto gösterileri düzenleyerek Gazze halkına yönelik Siyonist rejimin işlediği suçları kınadıklarını bildirmişti.

Fas halkı bu protesto gösterilerinde Filistin'e destek için bir araya gelerek Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki toplu katliam ve soykırımı kınamıştı.

Öfkeli Fas halkından Fransa Konsolosluğu önünde protesto gösterisi + video

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