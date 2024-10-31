Öfkeli Fas halkından Fransa Konsolosluğu önünde protesto gösterisi + video

Bu gösteri Fas güvenlik güçleri tarafından bastırıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çarşamba günü Fas parlamentosunda yaptığı kışkırtıcı konuşmada Filistin direniş gruplarını "vahşi" olarak ve Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını ise “kendini savunma” olarak nitelendirmiş ve desteklemişti.

Geçtiğimiz Cuma gecesi haber kaynakları, Fas halkının protesto gösterileri düzenleyerek Gazze halkına yönelik Siyonist rejimin işlediği suçları kınadıklarını bildirmişti.

Fas halkı bu protesto gösterilerinde Filistin'e destek için bir araya gelerek Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki toplu katliam ve soykırımı kınamıştı.