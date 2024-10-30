30 Eki 2024 18:48
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News ID: 85644744
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16 ülkeden, İsrail rejiminin UNRWA kararına tepki

30 Eki 2024 18:48
News ID: 85644744
16 ülkeden, İsrail rejiminin UNRWA kararına tepki

Tahran,İRNA- 16 ülkeden oluşan bir grup, BM'nin Yerinden Edilmiş Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) destekleyerek  BM Güvenlik Konseyi'ne, İsrail'in örgütün faaliyetlerini yasaklayan yeni yasalar uygulaması halinde "uluslararası hukuku açıkça ihlal edeceğini" belirten ortak bir bildiri sundu.

Bildiri, "Ortak Taahhütler Grubu" isimli çekirdek üyeleri olan Cezayir, Belçika, Brezilya, Guyana, Endonezya, İrlanda, Ürdün, Kuveyt, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Katar, Slovenya, Güney Afrika, İspanya ve Filistin Yönetimi tarafından sunuldu.

Bu bildiride " İsrail rejimi parlamentosunun çıkardığı yasalar da dahil olmak üzere, İsrail'in UNRWA'ya karşı eylemlerinden üzüntü duyuyoruz." ifadeleri yer alıyor.

Bildiride ayrıca bu eylemin "Gazze'de UNRWA'nın altyapısına dayanan insani yardım operasyonunun tamamının" çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

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