16 ülkeden, İsrail rejiminin UNRWA kararına tepki

Bildiri, "Ortak Taahhütler Grubu" isimli çekirdek üyeleri olan Cezayir, Belçika, Brezilya, Guyana, Endonezya, İrlanda, Ürdün, Kuveyt, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Katar, Slovenya, Güney Afrika, İspanya ve Filistin Yönetimi tarafından sunuldu.

Bu bildiride " İsrail rejimi parlamentosunun çıkardığı yasalar da dahil olmak üzere, İsrail'in UNRWA'ya karşı eylemlerinden üzüntü duyuyoruz." ifadeleri yer alıyor.

Bildiride ayrıca bu eylemin "Gazze'de UNRWA'nın altyapısına dayanan insani yardım operasyonunun tamamının" çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.