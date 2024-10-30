İran Savunma Bakanı: Siyonist rejim çöllerimize okla vursa bile karşılık vereceğiz

Çarşamba günü Tuğgeneral Aziz Nesirzade, bakanlar kurulu toplantısının oturum aralarında gazetecilere hitaben "Düşman saldırı ve savunma sistemimize zarar vermeye çalıştı ama pek başarılı olamadı çünkü sivil savunma tedbirlerimiz vardı, savunma bilgimiz yerlidir, savunma sanayimizde şehit ve yaralımız olmadı, çünkü gerekli tedbirler uygulanmıştı." dedi.

Düşman savaş uçaklarının ülke semalarına girdiğinin doğru olup olmadığı sorusuna" Hayır" diyen bakan Nesirzade İsrail'in ülkenin savunma gücünü yok etme bağlamındaki iddiasına ilişkin "Yanlış bir iddiada bulunmuş böyle bir şey söz konusu değil. Siyonist rejim çölümüze ok atsa bile bu saldırganlığı bizim için affedilemez ve cevabı verilecektir." vurgusunda bulundu.

İran Savunma Bakanı sözlerinin devamında "Siyonist rejim gibi kimliksiz bir rejimin, kadim bir geçmişi olan, güçlü bir kimliğe sahip bir ülkeye saldırmaya cesaret etmesi affedilemez ve yerinde ve zamanında ona cevap vereceğiz." ifadelerinin de altını çizdi.