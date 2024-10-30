30 Eki 2024 16:11
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News ID: 85644623
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İran Savunma Bakanı: Siyonist rejim çöllerimize okla vursa bile karşılık vereceğiz

30 Eki 2024 16:11
News ID: 85644623
İran Savunma Bakanı: Siyonist rejim çöllerimize okla vursa bile karşılık vereceğiz

Tahran, İRNA- İran Savunma ve Silahlı Kuvvetlere Destek Bakanı "Siyonist rejim çölümüze ok atsa bile bu saldırganlığı bizim için affedilemez ve cevabı verilecektir." açıklamasında bulundu.

Çarşamba günü Tuğgeneral Aziz Nesirzade, bakanlar kurulu toplantısının oturum aralarında gazetecilere hitaben "Düşman saldırı ve savunma sistemimize zarar vermeye çalıştı ama pek başarılı olamadı çünkü sivil savunma tedbirlerimiz vardı, savunma bilgimiz yerlidir, savunma sanayimizde şehit ve yaralımız olmadı, çünkü gerekli tedbirler uygulanmıştı." dedi.

Düşman savaş uçaklarının ülke semalarına girdiğinin doğru olup olmadığı sorusuna" Hayır" diyen bakan Nesirzade İsrail'in ülkenin savunma gücünü yok etme bağlamındaki iddiasına ilişkin "Yanlış bir iddiada bulunmuş böyle bir şey söz konusu değil. Siyonist rejim çölümüze ok atsa bile bu saldırganlığı bizim için affedilemez ve cevabı verilecektir." vurgusunda bulundu.

İran Savunma Bakanı sözlerinin devamında "Siyonist rejim gibi kimliksiz bir rejimin, kadim bir geçmişi olan, güçlü bir kimliğe sahip bir ülkeye saldırmaya cesaret etmesi affedilemez ve yerinde ve zamanında ona cevap vereceğiz." ifadelerinin de altını çizdi.

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