Uçuşların durdurulması İsrail'in ileri teknoloji şirketlerini de durdurdu

Calcalist, hazırladığı raporda hava uçuşlarının durdurulmasının Siyonist rejimin ileri teknoloji şirketleri üzerindeki etkisini ele alarak "İran'la artan gerilimin ardından yoğunlaşan uçuşların durdurulması nedeniyle bu firmalar zorluklarla karşı karşıya gelmiş olup özellikle bu rejimin tek aktif havayolu olan "Aal" şirketinin uçuş maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle yatırımcıların ihtiyaçlarını zamanında karşılayamaz duruma getirmiştir" diye yazdı.

Bu medya, işgal altındaki bölgelere havayolu uçuşlarının askıya alınmasının neden olduğu hava ablukasının sonuçları nedeniyle İsrail rejiminin ileri teknolojisine ilişkin yaygın endişeleri gündeme taşıyarak "Geçtiğimiz birkaç gün içinde İsrail (rejimi) yatırım sektöründen iki üst düzey yetkili, ileri teknoloji alanındaki zorluklara dikkat çekti." diye ekledi.

Bu rapora göre İsrail rejiminin ileri teknoloji endüstrileri başta ABD olmak üzere dış satışlara dayalıdır ve bilet kapasitesi dolu ve fiyatları binlerce dolar olan tek aktif havayolu "Aal" şirketidir.11:59