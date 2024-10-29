Filistin'de şehit sayısı 43 bin 61 kişiye yükseldi

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından, savaşın üç yüz seksen dokuzuncu gününde yayımlanan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saat içinde Gazze'de dört ayrı saldırı düzenlediği ve bu saldırılarda 41 Filistinlinin şehit olduğu, 113 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, bu son kayıplarla birlikte, Siyonist rejimin 7 Ekim 2023 (15 Mehr 1402) tarihinde Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana toplam 43 bin 61 Filistinlinin şehit olduğu ve 101 bin 223 kişinin yaralandığı ifade edildi.