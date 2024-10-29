Netanyahu'nun politikalarına karşı çıkan bazı Siyonist doktorlar iş bıraktı

Filistin Post haber sitesinin Siyonist medya kuruluşlarına dayandırdığı habere göre, bu uzman Siyonist doktorlar, Gazze'deki Siyonist esirlerin geri getirilmesi için Hamas ile bir anlaşmaya varılana kadar grevlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Habere göre, Filistin'in işgal altındaki topraklarında 30 doktor daha, grevdeki meslektaşlarına katılmak için hazır olduklarını belirtti.

Son aylarda Siyonistler, Gazze'ye karşı savaşın durdurulması ve Gazze'deki Siyonist esirlerin geri getirilmesi için Hamas ile bir anlaşmaya varılması talebiyle defalarca gösteri düzenledi.