29 Eki 2024 13:19
Journalist ID: 5446
News ID: 85643197
T T
0 Persons

Ekler

Netanyahu'nun politikalarına karşı çıkan bazı Siyonist doktorlar iş bıraktı

29 Eki 2024 13:19
News ID: 85643197
Netanyahu'nun politikalarına karşı çıkan bazı Siyonist doktorlar iş bıraktı

Tahran, İRNA - Çeşitli branşlardan 15 doktor, Siyonist Başbakanı Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki Siyonist esirlere ilişkin politikalarını protesto etmek amacıyla iş bıraktı. 

Filistin Post haber sitesinin Siyonist medya kuruluşlarına dayandırdığı habere göre, bu uzman Siyonist doktorlar, Gazze'deki Siyonist esirlerin geri getirilmesi için Hamas ile bir anlaşmaya varılana kadar grevlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Habere göre, Filistin'in işgal altındaki topraklarında 30 doktor daha, grevdeki meslektaşlarına katılmak için hazır olduklarını belirtti.

Son aylarda Siyonistler, Gazze'ye karşı savaşın durdurulması ve Gazze'deki Siyonist esirlerin geri getirilmesi için Hamas ile bir anlaşmaya varılması talebiyle defalarca gösteri düzenledi.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .