29 Eki 2024 11:40
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News ID: 85643030
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BM Genel Sekreteri: İsrail'in UNRWA'ya karşı çıkardığı yasa kabul edilemez

29 Eki 2024 11:40
News ID: 85643030
BM Genel Sekreteri: İsrail'in UNRWA'ya karşı çıkardığı yasa kabul edilemez

Tahran, İRNA - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Knesset'in (Siyonist rejim parlamentosu) işgal altındaki topraklarda yerlerinden edilmiş Filistinlilere yardım ve istihdam sağlama ajansı olan UNRWA'nın faaliyetlerini engellemek amacıyla çıkardığı yasaya tepki göstererek, İsrail'in UNRWA'ya karşı yasasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Guterres, Siyonist rejimin UNRWA'ya karşı çıkardığı yasanın yerlerinden edilmiş Filistinlilerin üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini belirterek, bu ajansın yerine başka bir kurum olmadığını ve faaliyetlerinin devamının gerekli ve zorunlu olduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri, Knesset'in UNRWA'ya karşı çıkardığı yasanın, Siyonist rejim ile Filistin arasındaki anlaşmazlığın çözümüne zarar vereceğini ve daha fazla soruna yol açacağını vurguladı. Ayrıca, İsrail rejiminin UNRWA'ya yönelik yasasının, tüm  Batı Asya bölgesinde barış ve güvenliği tehdit edeceğini belirtti.

İrlanda, Norveç, Slovenya ve İspanya da daha önce ortak bir bildiriyle Knesset'in işgal altındaki Filistin topraklarında yerlerinden edilmiş Filistinlilere yardım ve istihdam sağlama ajansı olan UNRWA'nın faaliyetlerini engellemek için yasa çıkarma eylemini kınadıklarını açıklamışlardı.

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