28 Eki 2024 19:34
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News ID: 85642455
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Gazze'de şehit sayısı 43 bin kişiye yükseldi

28 Eki 2024 19:34
News ID: 85642455
Gazze'de şehit sayısı 43 bin kişiye yükseldi

Tahran, İRNA- Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail rejiminin suçlarına ilişkin yeni rekoruna işaret ederek Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısında şehit sayısının 43 bine, yaralı sayısının ise 101 bine yükseldiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın savaşın 388. gününde yayınlanan açıklamasında “Siyonist ordunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 5 suç işlediği, bunun sonucunda 96 Filistinlinin şehit olduğu, 277 kişinin de yaralandığı belirtildi.” ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamanın devamında “Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana şehit ve yaralılar dahil 43 bin 20 Filistinli şehit oldu, 101 bin 110 Filistinli de yaralandı.” ifadesine dikkat çekildi.

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