Gazze'de şehit sayısı 43 bin kişiye yükseldi

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın savaşın 388. gününde yayınlanan açıklamasında “Siyonist ordunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 5 suç işlediği, bunun sonucunda 96 Filistinlinin şehit olduğu, 277 kişinin de yaralandığı belirtildi.” ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamanın devamında “Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana şehit ve yaralılar dahil 43 bin 20 Filistinli şehit oldu, 101 bin 110 Filistinli de yaralandı.” ifadesine dikkat çekildi.