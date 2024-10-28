İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri: Siyonist rejim dünya halklarının gözünde meşruiyetini kaybetmiştir

İslam Devrimi Lideri’nin Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'ndeki temsilcisi Ali Ahmediyan, kahraman mücahit şehit Yahya Sinvar'ın anmak için Tahran'daki Hamas ofisine giderek başsağlığı dileklerini iletti ve Hamas temsilcisi Halid Kadumi ile bir araya geldi.

Hamas'ın siyasi büro başkanının şehadetine değinen Ali Ekber Ahmediyan, “Elbette bugün Şehit Sinvar'ın mesajı sevgili kardeşimiz Sayın Sinvar'dan daha güçlü, cihadı daha etkili ve Filistin halkının mücadelesindeki etkisi daha kalıcı olacaktır.” vurgusunda bulundu.

Ahmediyan sözlerinin devamında “Bugün saha direnişin durumunu gösteriyor. Bir yıl sonra Siyonist düşman hedeflerini kaybetmiş oldu. Onun Filistin milletinden, Filistin direnişinden ve Lübnan direnişinden aldığı yenilgi ve başarısızlığının etkileri konuşmasında, davranışlarında ve yüzünde açıkça görülmektedir.” diyerek “Bugün dünyada İsrail'i işgalci, Filistin milletini özgürlükçü olarak tanımayan kimse yoktur. Bu Şehit Sinvar'ın, Filistin halkının, Hamas ve Gazze mücahitlerinin büyük başarısıdır.” ifadesinin altını çizdi.