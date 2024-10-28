28 Eki 2024 16:52
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News ID: 85642359
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Bekaî: Siyonist rejimin vahşice eylemlerinin sürdürülmesinin en önemli nedeni cezasızlıktır

28 Eki 2024 16:52
News ID: 85642359
Bekaî: Siyonist rejimin vahşice eylemlerinin sürdürülmesinin en önemli nedeni cezasızlıktır

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "Dışişleri bakanı tarafından son haftalarda gerçekleştirilen tüm istişareler, Gazze ve Lübnan'daki suçlara, yerinden edilenlere yardım etmek ve Siyonist rejimi sorumlu tutmaya çalışmak için dünya toplumunun seferber edilmesi odaklıydı çünkü bu rejimin vahşice eylemlerine devam etmesinin en önemli nedeninin cezasızlık olduğuna inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

İsmail Bekaî gazetecilerle yaptığı haftalık basın toplantısında "Geçtiğimiz haftanın en önemli olayı Cumartesi sabahı Siyonist rejimin hesap hatası yapması ve İslami İran için bir dönüm noktası olan İran silahlı kuvvetlerinin cesurca savunmasına tanık olmamızdı." diyerek "Bu bir hafta içinde Dışişleri Bakanlığı aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürdü ve dışişleri bakanı Kuveyt ve Bahreyn'e giderek İran'ın tam üyelik sonrası ilk kez sahneye çıktığı, olumlu istişare ve toplantıların yapıldığı BRICS zirvesine katıldı." ifadesine yer verdi.

"BM'nin kuruluş günü bu örgütün durumu üzerinde düşünmek için iyi bir fırsattır. BM'nin Gazze ve Lübnan'daki kitlesel saldırılarla dolu bir yılda itibarsızlaşmaya doğru gitmesi ve bu durumun sorumluluğu Güvenlik Konseyi'nin herhangi bir pratik eylemini engelleyen Siyonist rejimin destekçilerinin, özellikle de ABD'nin sorumluluğundadır." vurgusunda bulunan Bekaî "Soykırım sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da da çeşitli suçlara tanık oluyoruz. Son 24 saatte 150 Filistin vatandaşı şehit oldu, bunlardan 3 gazeteci de Siyonist rejim tarafından şehit edildi, şehit gazetecilerin sayısı 180'in üzerine çıktı." ifadelerinin de altını çizdi.

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