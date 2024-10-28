Bekaî: Siyonist rejimin vahşice eylemlerinin sürdürülmesinin en önemli nedeni cezasızlıktır

İsmail Bekaî gazetecilerle yaptığı haftalık basın toplantısında "Geçtiğimiz haftanın en önemli olayı Cumartesi sabahı Siyonist rejimin hesap hatası yapması ve İslami İran için bir dönüm noktası olan İran silahlı kuvvetlerinin cesurca savunmasına tanık olmamızdı." diyerek "Bu bir hafta içinde Dışişleri Bakanlığı aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürdü ve dışişleri bakanı Kuveyt ve Bahreyn'e giderek İran'ın tam üyelik sonrası ilk kez sahneye çıktığı, olumlu istişare ve toplantıların yapıldığı BRICS zirvesine katıldı." ifadesine yer verdi.

"BM'nin kuruluş günü bu örgütün durumu üzerinde düşünmek için iyi bir fırsattır. BM'nin Gazze ve Lübnan'daki kitlesel saldırılarla dolu bir yılda itibarsızlaşmaya doğru gitmesi ve bu durumun sorumluluğu Güvenlik Konseyi'nin herhangi bir pratik eylemini engelleyen Siyonist rejimin destekçilerinin, özellikle de ABD'nin sorumluluğundadır." vurgusunda bulunan Bekaî "Soykırım sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da da çeşitli suçlara tanık oluyoruz. Son 24 saatte 150 Filistin vatandaşı şehit oldu, bunlardan 3 gazeteci de Siyonist rejim tarafından şehit edildi, şehit gazetecilerin sayısı 180'in üzerine çıktı." ifadelerinin de altını çizdi.