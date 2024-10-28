28 Eki 2024 11:44
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News ID: 85641886
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İran dünya güreşinde parladı

28 Eki 2024 11:44
News ID: 85641886
İran dünya güreşinde parladı

Tahran, İRNA- İran'ın serbest güreş takımı ilk kez 23 yaş altı dünya serbest güreş müsabakalarında şampiyon oldu.

Dünya şampiyonası 23 yaş altı serbest güreş müsabakaları 25-27 Ekim tarihleri arasında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlendi. Müsabakalarda İran takımından Mehdi Yusefi 79 kiloda, Emirhüseyin Firuzpur 92 kiloda, Emirreza Mesumi ise 125 kiloda birinci olarak altın madalya kazanırken, Mehdi Haciluiyan 97 kiloda gümüş, Ali Momeni 57 kiloda, İbrahim Hari 61 kiloda ve Abbas İbrahimzade de 70 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

İran takımı, 23 yaş altı dünya müsabakası tarihinde ilk kez şampiyonluk unvanını kazandı.

İran 158 puanla birinci, Azerbaycan Cumhuriyeti 98 puanla ikinci, Japonya ise 98 puanla üçüncü sırada yer aldı.

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