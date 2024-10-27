Arif: Ordu ve FARACA güçlerinin şehit edilmesinden sorumlu olanlar, hak ettikleri cevabı alacak

Muhammed Rıza Arif, sosyal medya platformu Instagram'daki kişisel hesabında yayınladığı mesajda "Ordu ve FARACA’nın aziz şehitlerinin temiz kanı, vatan toprağını savunurken şehit düşen ve terörizmin insanlık ve barışçıl yaşama en büyük düşman olduğunu gösteren bu kahramanlarımızın kanı karşısında hepimiz sorumluyuz. Bu iki cinayetin failleri hak ettikleri cevabı alacaklar." ifadelerini kullandı.

Mesajın devamında, "Vatanın askerlerine selam olsun; bu kıymetli evlatların ailelerine, direnişçi ve sabırlı İran halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Siyonist rejimin 26 Ekim Cumartesi sabaha karşı gerçekleştirdiği saldırılar sonucu, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'ndan, İran semalarının güvenliğini savunurken şehit düşen kahramanlar: Binbaşı Hamza Cehandidde, Astsubay Muhammed Mehdi Şahruhi Fer, Binbaşı Seccad Mansuri ve Astsubay Mehdi Nakavi