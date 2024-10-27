Tel Aviv'de en az 50 Siyonist asker yaralandı, 6 ölü

İbranice kaynaklara göre, Tel Aviv’deki kamyon saldırısında yaralananların tamamı Siyonist rejim ordusuna bağlı askerlerden oluşuyor.

İbranice kaynaklar, kamyonun Tel Aviv’in kuzeyindeki Gililot kavşağında bir İsrail askeri üssüne yakın bir yerde çok sayıda Siyonist rejim askerini ezdiğini bildirdi.

Yedioth Ahronoth gazetesi, bazı yaralıların hâlâ kamyonun altında olduğunu, henüz kurtarılmadıklarını ve durumlarının kritik olduğunu vurguladı.

Siyonist rejim polisi, Tel Aviv’deki Mossad merkezine yakın bir yerde kamyonla gerçekleştirilen saldırının failinin İsrail rejimi askerleri tarafından vurularak etkisiz hale getirdiğini açıkladı.