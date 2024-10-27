27 Eki 2024 12:19
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News ID: 85640844
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Tel Aviv'de en az 50 Siyonist asker yaralandı, 6 ölü

27 Eki 2024 12:19
News ID: 85640844
Tel Aviv'de en az 50 Siyonist asker yaralandı, 6 ölü

Tahran, İRNA- İbranice kaynaklar, Tel Aviv’deki Gililot kavşağında bir kamyonun onlarca Siyonisti ezdiğini bildirdi. Bu olayda şu ana kadar 50 kişi yaralandı ve en az 5 Siyonist asker öldü.

İbranice kaynaklara göre, Tel Aviv’deki kamyon saldırısında yaralananların tamamı Siyonist rejim ordusuna bağlı askerlerden oluşuyor.

 İbranice kaynaklar, kamyonun Tel Aviv’in kuzeyindeki Gililot kavşağında bir İsrail askeri üssüne yakın bir yerde çok sayıda Siyonist rejim askerini ezdiğini bildirdi.

Yedioth Ahronoth gazetesi, bazı yaralıların hâlâ kamyonun altında olduğunu, henüz kurtarılmadıklarını ve durumlarının kritik olduğunu vurguladı.

Siyonist rejim polisi, Tel Aviv’deki Mossad merkezine yakın bir yerde kamyonla gerçekleştirilen saldırının failinin İsrail rejimi askerleri tarafından vurularak etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

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