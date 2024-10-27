27 Eki 2024 11:22
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News ID: 85640723
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Siyonist rejimin Beyt Lahiya'da 35 kişiyi katletmesinin ardından, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 10 Filistinli daha şehit edildi

27 Eki 2024 11:22
News ID: 85640723
Siyonist rejimin Beyt Lahiya'da 35 kişiyi katletmesinin ardından, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 10 Filistinli daha şehit edildi

Tahran, İRNA - Siyonist rejimin Beyt Lahiya'da 35 kişiyi katletmesinin ardından, son saldırılarda Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 10 Filistinlinin daha şehit edildiği bildirildi.

 El-Aksa kanalının aktardığına göre, Siyonist rejime ait savaş uçakları, bugün sabaha karşı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kasabasında mültecilerin yaşadığı bir evi bombaladı. Şu ana kadar enkaz altından 10 Filistinlinin cansız bedeni çıkarıldı.

Kurtarma ve sağlık ekipleri, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kasabasının bombalanan bölgelerine ulaşmakta güçlük çekiyor.

Siyonist rejim savaş uçakları, Cumartesi gecesi de Beyt Lahiya'da beş evi bombalamış ve bu saldırıda 35 Filistinli şehit olurken birçok kişi de yaralanmıştı.

Bölge sakinleri, yaralıları kurtarmak ve şehitlerin naaşlarını enkazdan çıkarmak için yardım kuruluşlarından destek talep etti.

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