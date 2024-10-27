Siyonist rejimin Beyt Lahiya'da 35 kişiyi katletmesinin ardından, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 10 Filistinli daha şehit edildi

El-Aksa kanalının aktardığına göre, Siyonist rejime ait savaş uçakları, bugün sabaha karşı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kasabasında mültecilerin yaşadığı bir evi bombaladı. Şu ana kadar enkaz altından 10 Filistinlinin cansız bedeni çıkarıldı.

Kurtarma ve sağlık ekipleri, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kasabasının bombalanan bölgelerine ulaşmakta güçlük çekiyor.

Siyonist rejim savaş uçakları, Cumartesi gecesi de Beyt Lahiya'da beş evi bombalamış ve bu saldırıda 35 Filistinli şehit olurken birçok kişi de yaralanmıştı.

Bölge sakinleri, yaralıları kurtarmak ve şehitlerin naaşlarını enkazdan çıkarmak için yardım kuruluşlarından destek talep etti.