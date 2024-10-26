Yemen Ensarullah Hareketi: İran'a saldırmak uluslararası hukukun ihlalidir

Tahran,İRNA- Yemen Ensarullah Hareketi, Siyonist rejimin İran'a yönelik başarısız saldırısını kınayan, bu eylemi uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiren ve İran İslam Cumhuriyeti'nin hedef alınmasının Tahran'ın Filistin meselesindeki resmi ve tutarlı tutumunun bir sonucu olduğunu vurgulayan bir bildiri yayınladı.

Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Ofisi'nin bildirisinde konuyla ilgili olarak "Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz."ifadeleri yer aldı. Ensarullah Hareketi bildirisinde "Siyonistlerin İran'ın egemenliğine yönelik açık saldırısı uluslararası hukukun ihlalidir ve bu asi rejim bu yasaları ihlal etmekten vazgeçmiyor." vurgusunda bulundu. Yemen Ensarullah Hareketi'nin Siyasi Bürosu bildirinin devamında "İran İslam Cumhuriyeti'nin hedef alınması, Tahran'ın Filistin meselesindeki resmi tutumunun bir sonucudur." ifadelerine yer verdi.