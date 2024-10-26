Silahlı Kuvvetler Yargı Teşkilatı Başkanı: Sahte Siyonist rejim, İran'a askeri saldırısından pişman olacak

Hüccetü'l-İslam Ahmed Rıza Purhakan, cumartesi günü Golestan Silahlı Kuvvetler Yargı Teşkilatı Başkanı'nın görev değişim töreninde yaptığı konuşmada, Hizbullah ve Yemenli Husiler ile İran İslam Cumhuriyeti’nin başarılı füze operasyonlarının, Demir Kubbe'nin işlevselliğini yitirdiğini gösterdiğini ifade etti ve Siyonist rejime "İran, aslanın kuyruğuyla oynamaya kalkışacağınız bir yer değildir." diye seslendi.

Purhakan, Filistin'in gerçek halkı arasında referandum yapılmasını barışa ulaşmanın tek yolu olarak nitelendirerek, bu tür bir referandumun adaletin sağlanması yoluyla barış getireceğini belirtti.

Silahlı Kuvvetler Yargı Teşkilatı Başkanı, İran milletinin Kutsal Savunma döneminde ve diğer kritik anlarda canını feda ettiğini, onurundan asla taviz vermediğini belirterek, halkına dayanan, inançlı ve güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip bir ülkenin güven ve huzur içinde olacağını vurguladı.