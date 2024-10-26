AA'nın haberine göre Bakanlık, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada "İsrail’in İran’a düzenlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Gazze’de soykırım işleyen, Batı Şeria’yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan’da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir. İsrail’in bölgede yarattığı teröre son verilmesi, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline gelmiştir." ifadelerine yer verildi.
Hukukun uygulanması ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası toplumun bir an önce harekete geçmeye çağrıldığı açıklamada, "Türkiye olarak, bölgemizde daha fazla savaş, şiddet ve hukuksuzluk istemediğimizi tekraren vurguluyoruz. Orta Doğu’da barışın yeniden tesisi için bölge ülkelerinin ve bölge dışı aktörlerin akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsemesi şarttır." denildi.14:47
Türkiye Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in İran'a düzenlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz
Tahran, İRNA- Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını belirtti.
AA'nın haberine göre Bakanlık, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
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