Bekaî'den Lübnan’ın güneyinde gazetecilerin şehit edildiği Siyonist rejim saldırılarına tepki

İsmail Bekaî, sosyal medya platformu X'te İsrail rejiminin cuma sabahı Lübnan'ın güneydoğu bölgesinde gazetecilerin ikamet ettiği yeri kasıtlı olarak hedef almasını ve El-Meyadin ve El-Menar televizyonlarından görüntü yönetmeni Hasan Neccar, Visam Kasım ve yayın teknisyeni Muhammed Rıza'nın şehit düştüğü saldırıyı kınadı ve bu saldırıyı Siyonist rejimin, başka bir vahşi savaş suçu örneği olarak nitelendirdi.

Bekaî, İsrail rejiminin sadece geçen yıl 180 gazeteci ve medya mensubunu şehit ettiğini de belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca gazetecilerin ve medya çalışanlarının uluslararası insancıl hukuk kapsamında koruma altında olduklarını vurgularken 1949 Cenevre Sözleşmeleri, özellikle 3. Cenevre Sözleşmesi ve 1977 Ek Protokoller, özellikle de silahlı çatışma bölgelerinde tehlikeli mesleki görevler üstlenen gazetecilerin korunmasıyla ilgili 1. Ek Protokol'ün 79. maddesi uyarınca, gazeteciler ve ekipmanlarının sivil kişiler ve nesneler olarak dokunulmazlığa sahip olduklarını da hatırlattı.