Bekaî: BM varoluş felsefesini kaybediyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî Hamane, 24 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinde X sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda "2024 yılında BM Günü olarak kaydedilen bugün, Gazze'de devam eden soykırımın 384. gününe denk geliyor. Gelecek nesilleri savaş ve zulüm felaketinden kurtarmak, hukukun üstünlüğünü ve adaleti inşa etmek amacıyla 24 Ekim 1945'te kurulan BM, artık Gazze'deki korkunç

soykırımı ve İsrail rejiminin Lübnan'a yönelik saldırganlığını durdurmak için etkili bir kolektif eylemde bulunmaktan aciz, işlevsiz bir yapıya dönüştü." ifadelerine yer verdi.

Bekaî paylaştığı mesajın devamında "Ne yazık ki Amerika'nın işgale koşulsuz desteği nedeniyle BM varoluş felsefesini kaybediyor ve İsrail o kadar ileri gitti ki, bir yıldan az bir sürede 230 BM personelini öldürdü, (BM) Genel Sekreteri istenmeyen unsur ilan etti, BM Tüzüğü'nü yırttı, Lahey Mahkemesi'nin soykırımı durdurma kararını hiçe saydı ve her geçen gün daha da saldırganlığının şiddeti ve kapsamını arttırdı." dedi.