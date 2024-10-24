Lübnan İslami direniş güçleri ile Siyonist rejimin askerleri arasındaki çatışma, bu ülkenin güneyindeki çatışma eksenlerinde işgal altındaki Filistin'e kadar devam ediyor ve bu rejime bugüne kadar ağır zararlar verilmiştir.
Bu raporda ayrıca Siyonist düşmanın Lübnan'a yönelik kara
saldırısında şu ana kadar 70'den fazla askerinin öldürüldüğü, 600'den fazla düşman asker ve subayının da yaralandığı belirtildi.
Buna ek olarak 28 Merkava tankı, 4 buldozer, bir zırhlı araç ve bir personel taşıyıcı da imha edildi ve Siyonist rejime ait 3 Hermes 450 ve 1 Hermes 900 İHA da düşürüldü.
İslami Direniş Operasyon Odası da bu raporun yayınlandığı
ana kadar, Siyonist düşmanın Lübnan'ın güney sınırındaki köylerden hiçbirini tamamen ele geçirmeyi veya işgal etmeyi başaramadığını duyurdu.
Bu rapora göre, Lübnan İslami Direnişinin füze birimi, hava savunması ve hava kuvvetleri ise, Siyonist rejimin Lübnan sınırındaki askeri üslerini ve kışlalarını hedef almaya devam ediyor.
Lübnan'a yönelik kara saldırısının 5 farklı noktasında 70 Siyonist asker öldü
Tahran, İRNA- Lübnan Hizbullah Hareketi, Siyonist rejimin Lübnan'ın güneyine yönelik kara saldırılarına ilişkin bir raporda, bu rejimin 70 askerinin öldüğünü duyurdu.
Lübnan İslami direniş güçleri ile Siyonist rejimin askerleri arasındaki çatışma, bu ülkenin güneyindeki çatışma eksenlerinde işgal altındaki Filistin'e kadar devam ediyor ve bu rejime bugüne kadar ağır zararlar verilmiştir.
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