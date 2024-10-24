Irakçi: İran adalarıyla ilgili tutum belirleme konusunda hiç bir fırsatı kaçırmadık

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın BRICS zirvesine katılmak amacıyla Rusya'nın Kazan kentine yaptığı ziyaretin ikinci gününe ilişkin planların sonunda Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi İRNA muhabirinin Zayed ile görüşmesine ilişkin sorusuna yanıt olarak "BAE hükumet Başkanı Sayın Şeyh Muhammed bin Zayed ile yapılan görüşme, her zamanki şekliyle resmi bir görüşme değildi. Ülke liderleri ve heyetlerin bir araya gelerek ana salonda toplandığı zirvenin yanındaki salonda kısa bir görüşme gerçekleşti." dedi.

Bakan Irakçi sözlerinin devamında "Bu görüşmenin ana teması Filistin ve ayrıca Siyonist rejimin suçlarının durdurulması gerektiği üzerindeydi; Görüşmelerde ikili konuların da gündeme gelmesi doğaldır." ifadelerine yer verdi.