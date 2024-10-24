İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın BRICS zirvesine katılmak amacıyla Rusya'nın Kazan kentine yaptığı ziyaretin ikinci gününe ilişkin planların sonunda Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi İRNA muhabirinin Zayed ile görüşmesine ilişkin sorusuna yanıt olarak "BAE hükumet Başkanı Sayın Şeyh Muhammed bin Zayed ile yapılan görüşme, her zamanki şekliyle resmi bir görüşme değildi. Ülke liderleri ve heyetlerin bir araya gelerek ana salonda toplandığı zirvenin yanındaki salonda kısa bir görüşme gerçekleşti." dedi.
Bakan Irakçi sözlerinin devamında "Bu görüşmenin ana teması Filistin ve ayrıca Siyonist rejimin suçlarının durdurulması gerektiği üzerindeydi; Görüşmelerde ikili konuların da gündeme gelmesi doğaldır." ifadelerine yer verdi.
Irakçi: İran adalarıyla ilgili tutum belirleme konusunda hiç bir fırsatı kaçırmadık
Kazan, İRNA- İran Dışişleri Bakanı, İran ve BAE leliderleri arasındaki görüşmenin ana konusunun Filistin meselesi ve Siyonist rejimin suçlarının durdurulması olduğunu belirterek, üç adayla ilgili bazı konulara değindiği açıklamasında tutum belirleme konusunda hiçbir fırsatın kaçırılmadığını söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın BRICS zirvesine katılmak amacıyla Rusya'nın Kazan kentine yaptığı ziyaretin ikinci gününe ilişkin planların sonunda Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi İRNA muhabirinin Zayed ile görüşmesine ilişkin sorusuna yanıt olarak "BAE hükumet Başkanı Sayın Şeyh Muhammed bin Zayed ile yapılan görüşme, her zamanki şekliyle resmi bir görüşme değildi. Ülke liderleri ve heyetlerin bir araya gelerek ana salonda toplandığı zirvenin yanındaki salonda kısa bir görüşme gerçekleşti." dedi.
İlgili haberler
-
Irakçi: BRICS kademeli olarak yeni bir küresel kutup haline geliyor
Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanı, BRICS'in kademeli olarak yeni bir küresel kutup haline geldiğini…
-
Irakçi: Amerikan üslerinin hareketlerini izliyoruz/savaşa hazırız
Tahran,İRNA- Bölgesel ziyaret kapsamında Kuveyt'te bulunan İran Dışişleri Bakanı, bölgedeki…
-
Irakçi: BRICS, İran'ın dış politikasında çok taraflılığı güçlendirmek için önemli bir fırsat
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı, BRICS'i İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında çok…
yorumunuz