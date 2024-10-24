24 Eki 2024 10:31
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BM Genel Sekreteri, Gazze'nin kuzeyinde kuşatma altında bulunan halkın korunmasını istedi

24 Eki 2024 10:31
News ID: 85637893
BM Genel Sekreteri, Gazze'nin kuzeyinde kuşatma altında bulunan halkın korunmasını istedi

New York, İRNA- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze halkının acılarından duyduğu kaygıyı bir kez daha dile getirerek işgalci rejiminin kuşatması altındaki kuzey Gazze halkının korunması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çarşamba günü yerel saatle X sosyal medya hesabında paylaştığı bir mesajda "Kuzey Gazze'de devam eden İsrail kuşatması altında acı çeken insanlar, hayatta kalmak için mevcut tüm olanakları hızla tüketiyorlar." diye yazdı.
BM Genel Sekreteri, uluslararası insani hukuka uyulması gerektiğini vurgulayarak sivillerin korunması ve insani yardım alması gerektiğini kaydetti.
Daha önce BM Sözcü Yardımcısı "İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in kuşatması devam ederken Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin ciddi acılar çektiği ve korkunç düzeyde ölüm, yaralanma ve yıkımın olduğu konusunda uyarıyor." açıklamasında bulunmuştu.

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