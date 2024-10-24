BM Genel Sekreteri, Gazze'nin kuzeyinde kuşatma altında bulunan halkın korunmasını istedi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çarşamba günü yerel saatle X sosyal medya hesabında paylaştığı bir mesajda "Kuzey Gazze'de devam eden İsrail kuşatması altında acı çeken insanlar, hayatta kalmak için mevcut tüm olanakları hızla tüketiyorlar." diye yazdı.

BM Genel Sekreteri, uluslararası insani hukuka uyulması gerektiğini vurgulayarak sivillerin korunması ve insani yardım alması gerektiğini kaydetti.

Daha önce BM Sözcü Yardımcısı "İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in kuşatması devam ederken Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin ciddi acılar çektiği ve korkunç düzeyde ölüm, yaralanma ve yıkımın olduğu konusunda uyarıyor." açıklamasında bulunmuştu.