23 Eki 2024 17:49
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News ID: 85637392
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ABD, yeni dünya düzeninde düşmanca hegemonya politikasını sürdürmek istiyor

23 Eki 2024 17:49
News ID: 85637392
ABD, yeni dünya düzeninde düşmanca hegemonya politikasını sürdürmek istiyor

Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanı, BRICS’e katılan ülkelerin de dünya düzenini değiştirme ve bunu adalet ve barış temeline oturtma çabalarını desteklediklerini belirterek, ABD'nin yeni dünya düzeninde hegemonya politikasını sürdürme arzusunda olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Seyid Abbas Irakçi, bugün öğleden sonra Cumhurbaşkanı ile birlikte Rusya'da düzenlenen BRICS zirvesine katıldığı sırada bir Rus televizyon kanalına verdiği röportajda şunları ifade etti: "BRICS’in umut verici bir geleceği var. Daha fazla ülkenin bu birliğe katılma isteğini görüyoruz, bu arada bizim ortaklarımız da dahil. Bu da ülkelerin, barış ve adalet temelli bir dünya düzeni için çabalayan bu örgütün önemini, ideolojisini ve hedeflerini anladıklarını gösteriyor."

Irakçi, ABD'nin hegemonya politikasını yeni dünya düzeninde sürdürme arzusunda olduğunu, ancak bunun gerçekleşmeyeceğini, çünkü Amerika’nın giderek zayıfladığını ve BRICS’e katılan ülkelerin de dünya düzenini değiştirme ve bunu adalet ve barış temeline oturtma çabalarını desteklediklerini ekledi.

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