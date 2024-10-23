23 Eki 2024 10:11
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News ID: 85636684
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İsrailli gazetecinin Siyonist rejim hava kuvvetlerinin hazırlıksız olduğunu itirafı

23 Eki 2024 10:11
News ID: 85636684
İsrailli gazetecinin Siyonist rejim hava kuvvetlerinin hazırlıksız olduğunu itirafı

Tahran, İRNA - Siyonist rejim kanallarından Kanal 14 muhabiri Noam Amir, bir raporda, Lübnan'dan fırlatılan bir insansız hava aracını aramak için Salı gecesi Siyonist rejim hava kuvvetlerinin çağırdığı uçak sayısının eşi benzeri olmadığını ve bu durumun, hava kuvvetlerinin nükleer silah tehdidiyle ilgili bir savaşa hazırlıksız olduğunu gösterdiğini itiraf etti.

Siyonist rejim ordusuna ait radyo Salı gecesi bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracının kalıntılarının bulunamadığını duyurdu.

Bu askeri kaynak, insansız hava aracının yaklaşık bir saat boyunca işgal altındaki Kuzey Filistin semalarında uçtuğunu ve Siyonist rejimin onu yakalayamadığını söyledi.

Aynı kaynağa göre, insansız hava aracı Hayfa'nın güneyindeki Yokneam semalarında kayboldu ve yakalanamadı. Olayın ise yaklaşık bir saat sonra sona erdiği belirtildi.

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