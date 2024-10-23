İsrailli gazetecinin Siyonist rejim hava kuvvetlerinin hazırlıksız olduğunu itirafı

Siyonist rejim ordusuna ait radyo Salı gecesi bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracının kalıntılarının bulunamadığını duyurdu.
Bu askeri kaynak, insansız hava aracının yaklaşık bir saat boyunca işgal altındaki Kuzey Filistin semalarında uçtuğunu ve Siyonist rejimin onu yakalayamadığını söyledi.
Aynı kaynağa göre, insansız hava aracı Hayfa'nın güneyindeki Yokneam semalarında kayboldu ve yakalanamadı. Olayın ise yaklaşık bir saat sonra sona erdiği belirtildi.
yorumunuz