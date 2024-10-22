22 Eki 2024 12:44
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News ID: 85635779
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El Meyadin, Suriye'deki Amerikan askeri üssüne füze saldırısını duyurdu

22 Eki 2024 12:44
News ID: 85635779
El Meyadin, Suriye'deki Amerikan askeri üssüne füze saldırısını duyurdu

Tahran, İRNA- Bugün sabah saatlerinde El Meyadin haber kanalı, kendi kaynaklarından alıntı yaparak, Harab El Cir'deki Amerikan askeri üssüne füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Amerika şu ana kadar bu olaya tepki göstermedi ve bu saldırının sorumluluğunu hiçbir kişi veya grup üstlenmemiştir.
El Meyadin, bu saldırıyla eş zamanlı olarak Deyrizor'un banliyölerindeki "Havice Sakr" ve "El Cefara" adlı 2 köye Amerikan kuvvetleri tarafından Koniko üssünden topçu saldırısı düzenlendiğini bildirdi.
Suriye hükümeti, Suriye'nin doğusu ve kuzeydoğusundaki bu milislerin ve Amerikalıların petrol yağmalamaktan başka bir hedefinin olmadığını ve yasadışı varlıklarını sona erdireceklerini defalarca vurguladı.

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