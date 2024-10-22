Amerika şu ana kadar bu olaya tepki göstermedi ve bu saldırının sorumluluğunu hiçbir kişi veya grup üstlenmemiştir.
El Meyadin, bu saldırıyla eş zamanlı olarak Deyrizor'un banliyölerindeki "Havice Sakr" ve "El Cefara" adlı 2 köye Amerikan kuvvetleri tarafından Koniko üssünden topçu saldırısı düzenlendiğini bildirdi.
Suriye hükümeti, Suriye'nin doğusu ve kuzeydoğusundaki bu milislerin ve Amerikalıların petrol yağmalamaktan başka bir hedefinin olmadığını ve yasadışı varlıklarını sona erdireceklerini defalarca vurguladı.
El Meyadin, Suriye'deki Amerikan askeri üssüne füze saldırısını duyurdu
Tahran, İRNA- Bugün sabah saatlerinde El Meyadin haber kanalı, kendi kaynaklarından alıntı yaparak, Harab El Cir'deki Amerikan askeri üssüne füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi.
Amerika şu ana kadar bu olaya tepki göstermedi ve bu saldırının sorumluluğunu hiçbir kişi veya grup üstlenmemiştir.
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