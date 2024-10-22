El Meyadin, Suriye'deki Amerikan askeri üssüne füze saldırısını duyurdu

Amerika şu ana kadar bu olaya tepki göstermedi ve bu saldırının sorumluluğunu hiçbir kişi veya grup üstlenmemiştir.

El Meyadin, bu saldırıyla eş zamanlı olarak Deyrizor'un banliyölerindeki "Havice Sakr" ve "El Cefara" adlı 2 köye Amerikan kuvvetleri tarafından Koniko üssünden topçu saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Suriye hükümeti, Suriye'nin doğusu ve kuzeydoğusundaki bu milislerin ve Amerikalıların petrol yağmalamaktan başka bir hedefinin olmadığını ve yasadışı varlıklarını sona erdireceklerini defalarca vurguladı.