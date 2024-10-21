Meşhed, komşu 10 ülkenin iş insanlarını yatırım fırsatları fuarında ağırlıyor

Hasan Nuri Zade, İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, bu iki uluslararası fuarın yarın (Salı) Meşhed Uluslararası Fuar Merkezi'nde dört gün süreyle düzenleneceğini ve açılış töreninin özel konuğunun, Serbest ve Özel Ticari-Sanayi Bölgeleri Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rıza Mesrur olacağını belirtti.

Nuri Zade, Türkmenistan'dan 80, Tacikistan'dan 21 iş insanı ve ekonomik aktörün yanı sıra Kırgızistan, Kazakistan, Rusya ve Pakistan'dan da tüccarların fuara katılacağını ve İran'ın, özellikle Horasan Rezevi'nin ekonomik ve ihracat potansiyeli ile ülkenin serbest ve özel ekonomik bölgelerindeki yatırım fırsatları hakkında bilgi edineceklerini ifade etti.