21 Eki 2024 17:47
Journalist ID: 5446
News ID: 85635027
T T
0 Persons

Ekler

Meşhed, komşu 10 ülkenin iş insanlarını yatırım fırsatları fuarında ağırlıyor

21 Eki 2024 17:47
News ID: 85635027
Meşhed, komşu 10 ülkenin iş insanlarını yatırım fırsatları fuarında ağırlıyor

Meşhed, İRNA - Horasan Rezevi Eyaleti Ekonomik İşler Koordinasyon Yardımcısı, Meşhed'in Orta Asya ve komşu 10 ülkenin tüccarları ve ekonomik aktörlerini, İran'ın Serbest ve Özel Ekonomik Bölgeleri'nin Yatırım Fırsatları ve İhracat Yetenekleri 8. Fuarı ve Orta Asya ülkeleri ile Afganistan'a yönelik Uluslararası İhracat Fuarı'nda ağırladığını bildirdi.

Hasan Nuri Zade, İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, bu iki uluslararası fuarın yarın (Salı) Meşhed Uluslararası Fuar Merkezi'nde dört gün süreyle düzenleneceğini ve açılış töreninin özel konuğunun, Serbest ve Özel Ticari-Sanayi Bölgeleri Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rıza Mesrur olacağını belirtti.

Nuri Zade, Türkmenistan'dan 80, Tacikistan'dan 21 iş insanı ve ekonomik aktörün yanı sıra Kırgızistan, Kazakistan, Rusya ve Pakistan'dan da tüccarların fuara katılacağını ve İran'ın, özellikle Horasan Rezevi'nin ekonomik ve ihracat potansiyeli ile ülkenin serbest ve özel ekonomik bölgelerindeki yatırım fırsatları hakkında bilgi edineceklerini ifade etti.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .