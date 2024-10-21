21 Eki 2024 16:03
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News ID: 85634955
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Ülkenin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak, İran hükümeti ve milletinin görevidir

21 Eki 2024 16:03
News ID: 85634955
Ülkenin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak, İran hükümeti ve milletinin görevidir

Tahran, İRNA - Anayasa Koruma Konseyi Sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın 9. maddesi uyarınca ülkenin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumanın, İran hükümeti ve milletine düşen önemli bir görev olduğunu yazdı ve İranlıların bu konuda hiçbir zaman taviz vermeyeceklerini her zaman gösterdiklerini belirtti.

Hadi Tahan Nazif, kişisel sayfasında, üç ada ile ilgili gündeme gelen tartışmalara yanıt olarak "Herkes bilmelidir ki, başkalarının desteğiyle bile İran’ın çıkarları tehdit edilemez. Üç ada (Büveyh, Büyük Tunb ve Küçük Tunb) Basra Körfezi'nde ve Hürmüz Boğazı yakınlarında yer almakta olup, sağlam tarihi belgeler ışığında Ahamenişler döneminden beri İran'ın egemenliği altında bulunmuş ve İran'ın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir." ifadelerini kullandı. 

Geçtiğimiz günlerde, Avrupa Birliği ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi, ortak bir bildirinin son maddesinde, bu üç İran adası hakkında geçmişteki temelsiz iddialarını tekrar etmişlerdi.

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