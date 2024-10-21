Ülkenin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak, İran hükümeti ve milletinin görevidir

Hadi Tahan Nazif, kişisel sayfasında, üç ada ile ilgili gündeme gelen tartışmalara yanıt olarak "Herkes bilmelidir ki, başkalarının desteğiyle bile İran’ın çıkarları tehdit edilemez. Üç ada (Büveyh, Büyük Tunb ve Küçük Tunb) Basra Körfezi'nde ve Hürmüz Boğazı yakınlarında yer almakta olup, sağlam tarihi belgeler ışığında Ahamenişler döneminden beri İran'ın egemenliği altında bulunmuş ve İran'ın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde, Avrupa Birliği ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi, ortak bir bildirinin son maddesinde, bu üç İran adası hakkında geçmişteki temelsiz iddialarını tekrar etmişlerdi.