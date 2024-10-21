21 Eki 2024 10:53
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News ID: 85634482
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Fethullah Gülen hayatını kaybetti

21 Eki 2024 10:53
News ID: 85634482
Fethullah Gülen hayatını kaybetti

Tahran, İRNA - Suudi Arabistan’ın El-Şark kanalı, Fethullah Gülen’in ABD’de kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

El-Şark kanalı, Türkiye hükümetine muhalif olan 83 yaşındaki Fethullah Gülen’in, ABD’de bir hastanede tedavi gördüğü sırada vefat ettiğini belirtti.

Ayrıca Suudi Arabistan’ın El-Hades kanalı da bu haberi yayınlayarak, Fethullah Gülen’in yeğeni Ebu Seleme Gülen’in, Gülen’in ölümünü teyit ettiğini aktardı.

Yeğen Gülen'in aktardığına göre, Gülen ABD’de hastaneye kaldırıldıktan sonra tedavi esnasında hayatını kaybetti.

Ankara, Fethullah Gülen’i terör listesine almış ve 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı darbe girişiminde bulunmakla suçlamıştı.

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