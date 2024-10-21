21 Eki 2024 10:15
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Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Koordinatör Yardımcısı: İran silahlı kuvvetleri her zaman tam bir hazırlık halinde

21 Eki 2024 10:15
News ID: 85634420
Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Koordinatör Yardımcısı: İran silahlı kuvvetleri her zaman tam bir hazırlık halinde

Tahran, İRNA - İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Koordinatör Yardımcısı Tuğgeneral İrec Mescidi, İran İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetlerinin her zaman tam bir hazırlık içinde olduğunu belirtti.

Tuğgeneral Mescidi,  Şehit Tümgeneral Abbas Nilfuruşan’ın naaşının karşılanması törenine katılan halkın geniş katılımıyla ilgili olarak "Biz, şehitlerin yolunda sonuna kadar duracağız ve onların izlediği yol ve öğretileri devam edecektir." dedi. 

Bu geniş katılımın direniş, kararlılık ve şehadet arzusunu taşıyan bir mesaj olduğunu vurgulayan Mescidi, "Bu şehadetlerle geri adım atmayacağız ve o aziz şehitlerin ve mazlum Filistin ve Lübnan halkının kanının intikamını Siyonist düşmandan alacağız." dedi.


Düşmanın Kudüs Gücü Komutanı General Kaani ile ilgili medya spekülasyonlarına da değinen Mescidi, son zamanlardaki bu girişimlerin halkı endişelendirmek için yapılan bir psikolojik savaş olduğunu ifade etti.

Mescidi son olarak, İran'ın silahlı kuvvetlerinin tehditlerle başa çıkmaya her zaman tam olarak hazır olduğunu yineledi.

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