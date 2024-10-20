Irakçi: Diplomatik istişareler cumhurbaşkanının Kazan ziyaretiyle daha yüksek bir seviyeye ulaşacak

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyeid Abbas Irakçi, sosyal medya platformu İnstagram üzerinden paylaştığı mesajda "Bölge ülkelerine yönelik ziyaretinin dördüncü turu 16 Ekim Çarşamba günü başladı ve Ürdün, Mısır ve Türkiye'den oluşan üç ülkeye yapılan geziyle tamamlandı." açıklamasında bulundu.

Bakan Irakçi sözlerinin devamında "Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır ve Türkiye Cumhurbaşkanları Abdülfettah El Sisi ve Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmede, savaş çığırtkanlığının yoğunlaşması ve Siyonist terörün kapsamının genişlemesi sonucunda bölgede ortaya çıkan tehlikeli duruma ve siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırısında ve Gazze'deki soykırımında işlediği savaş suçlarının genişlemesine işaretle İran İslam Cumhuriyeti'nin Batı Asya'da güvensizliğin ve istikrarsızlığın yoğunlaşmasını önlemek için son dönemdeki attığı aktif adımlarını anlattım." ifadelerine vurgu yaptı.

İran Dışişleri Bakanı sözlerinin devamında İstanbul ziyareti sırasında Kafkasya Bölgesel İşbirliği Mekanizması (3+3) toplantısına da katıldığına değinerek "Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri sürecindeki ilerlemeyi memnuniyetle karşılayarak, ülkemizin bölgeye yabancı devletlerin müdahale etmemesi gerekliliğine dayanan tutumunu, toprak bütünlüğüne, ulusal egemenliğe, uluslararası kabul görmüş sınırlara saygı göstermek ve güç kullanmaktan veya güç kullanma tehdidinden kaçınmayı bu bölgede sürdürülebilir barışın gereği olarak değerlendirdim." ifadelerinin altını çizdi.

Irakçi ayrıca Hamas direniş hareketinin siyasi konseyinin bazı üyeleriyle Gazze'deki gelişmelerle ilgili konularda yararlı istişarelerde bulunduğunu da sözlerine ekledi.