Irakçi, Türkiye Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas İrakçi, bu sabah, Kafkasya Bölgesel İşbirliği Mekanizması olarak bilinen 3+3 formatındaki Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında bir araya geldiği Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile önemli konuları görüştü.

Bu görüşmede, taraflar ikili ilişkilerin geliştirilmesi, çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılması ve bölgedeki en önemli meseleler, özellikle Gazze ve Lübnan’daki İsrail rejiminin işlediği suçlar ve saldırılar hakkında fikir alışverişinde bulundular.