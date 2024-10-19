19 Eki 2024 13:06
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News ID: 85632460
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Irakçi, Türkiye Dışişleri Bakanı ile görüştü

19 Eki 2024 13:06
News ID: 85632460
Irakçi, Türkiye Dışişleri Bakanı ile görüştü

Tahran, İRNA - Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas İrakçi, bu sabah 28 Ekim Cumartesi günü, Kafkasya Bölgesel İşbirliği Mekanizması olarak bilinen 3+3 formatındaki Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas İrakçi, bu sabah, Kafkasya Bölgesel İşbirliği Mekanizması olarak bilinen 3+3 formatındaki Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında bir araya geldiği Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile önemli konuları görüştü. 

Bu görüşmede, taraflar ikili ilişkilerin geliştirilmesi, çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılması ve bölgedeki en önemli meseleler, özellikle Gazze ve Lübnan’daki İsrail rejiminin işlediği suçlar ve saldırılar hakkında fikir alışverişinde bulundular.

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