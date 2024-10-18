Bugün öğleden sonra Seyyid Abbas Irakçi, 3+3 adıyla Kafkasya Bölgesel İşbirliği Mekanizması Dışişleri Bakanları toplantısının oturum aralarında Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.
Bu zirvenin oturum aralarında İran Dışişleri Bakanı'nın gündeminde katılımcı bakanlar ve ev sahibi ülkenin üst düzey yetkilileriyle ikili görüşmeler de yer alıyor.
Irakçi, İstanbul'a gitmeden önce Ürdün ve Mısır'ı ziyaret ederek bu ülkelerin üst düzey yetkilileriyle başta Gazze ve Lübnan savaşı olmak üzere en önemli bölgesel gelişmelere ilişkin istişarede bulunmuştu.16:00
İran Dışişleri Bakanı Ermeni mevkidaşı ile görüştü
İstanbul, İRNA- İran Dışişleri Bakanı, 3+3 Kafkasya Bölgesel İşbirliği Mekanizması toplantısının oturum aralarında Ermeni mevkidaşı ile bir araya geldi.
Bugün öğleden sonra Seyyid Abbas Irakçi, 3+3 adıyla Kafkasya Bölgesel İşbirliği Mekanizması Dışişleri Bakanları toplantısının oturum aralarında Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.
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