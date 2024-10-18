Hizbullah'ın İHA saldırısında 31 İsrail rejimi askeri yaralandı

Siyonist medya kaynakları, dün bir İHA'nın Lübnan'ın güneyinde sınır bölgelerinde Siyonist rejimin askerlerinin toplanma noktasını hedef aldığını bildirmiş ve Bu İHA saldırısında 31 Siyonist rejiminin askeri yaralanmıştı.

Haber kaynakları ayrıca, dün gece Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda yaralanan 3 Siyonist askerin Zif Hastanesi'ne götürüldüğünü bildirdi.

Siyonist medya ayrıca birkaç dakika önce Lübnan topraklarından işgal altındaki Ras El Nagura bölgesine bir İHA'nın girdiğini ve bu bölgede alarm sirenlerinin çalındığını duyurdu.

İsrail rejimi ordusu dün yayınladığı bir bildiride, Lübnan Hizbullah hareketi'nin son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 13 askerinin yaralandığını itiraf etti.

23 Eylül Pazartesi sabahı Siyonist rejim ordusu,Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerine şu ana kadar devam eden geniş çaplı saldırılar başlattı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın raporuna göre saldırılarda şu ana kadar 2 bin 300'den fazla insan şehit olurken binlerce kişi de yaralandı.