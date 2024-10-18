18 Eki 2024 10:30
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News ID: 85631320
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İran Dışişleri Bakanı İstanbul'da + Video

18 Eki 2024 10:30
News ID: 85631320
İran Dışişleri Bakanı İstanbul'da + Video

İstanbul, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Güney Kafkasya toplantılarının üçüncü turuna katılmak üzere bir heyet başkanlığında İstanbul'a gitti.

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Güney Kafkasya toplantılarına katılmak üzere İstanbul'a giden Dışişleri Bakanı Irakçi'nin Türk yetkililerle de Gazze ve Lübnan'daki son gelişmeler etrafında Siyonist rejimin suçlarını durdurmak amacıyla bölgesel istişareleri ve diplomatik adımları görüşecek. Irakçi bu doğrultuda daha önce de ziyarette bulunduğu Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Katar, Irak, Umman, Ürdün ve Mısır ülkelerinin üst düzey yetkilileriyle Siyonist rejimin suçları konusunda görüş teatisinde bulunmuştu.

İstanbul, İran Dışişleri Bakanı'nın bölge turunun dokuzuncu durağı oldu.

İran Dışişleri Bakanı İstanbul'da

İran Dışişleri Bakanı İstanbul'da

İran Dışişleri Bakanı İstanbul'da

İran Dışişleri Bakanı İstanbul'da

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