17 Eki 2024 18:16
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Deniz Kuvvetleri Komutanı: Düşmanların her türlü saldırısına sert bir yanıt vereceğiz

17 Eki 2024 18:16
News ID: 85631049
Deniz Kuvvetleri Komutanı: Düşmanların her türlü saldırısına sert bir yanıt vereceğiz

Tahran, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İranî, düşmanların herhangi bir macerasına karşı sert bir yanıt vereceklerini vurgulayarak, "Düşmanların her türlü saldırısına tepkimiz çok sert olacak ve onlara derin bir darbe vuracağız." dedi.

Amiral Şehram İranî, el-Meyadin kanalına verdiği röportajda, düşman tehditlerinin onların zayıflığından kaynaklandığını ve bize karşı kendilerini göstermek istediklerini belirtti. Ayrıca, son on yıllarda düşmanların tüm tehditleri, komploları ve yaptırımlarıyla mücadele ettiklerini ve bu mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Amiral İranî, düşmanların hareketlerine karşı herhangi bir hoşgörü göstermeyeceklerini ve tepkilerinin hesaplı ve zamanında olacağını, bu konuda İran İslam Devrimi Lideri'nin talimatlarını izlediklerini vurguladı.

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