Deniz Kuvvetleri Komutanı: Düşmanların her türlü saldırısına sert bir yanıt vereceğiz

Amiral Şehram İranî, el-Meyadin kanalına verdiği röportajda, düşman tehditlerinin onların zayıflığından kaynaklandığını ve bize karşı kendilerini göstermek istediklerini belirtti. Ayrıca, son on yıllarda düşmanların tüm tehditleri, komploları ve yaptırımlarıyla mücadele ettiklerini ve bu mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Amiral İranî, düşmanların hareketlerine karşı herhangi bir hoşgörü göstermeyeceklerini ve tepkilerinin hesaplı ve zamanında olacağını, bu konuda İran İslam Devrimi Lideri'nin talimatlarını izlediklerini vurguladı.