TRT müdürünün İran karşıtı açıklamaları için Altun'dan üzüntü açıklaması

İran Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İran Kültür Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye devletine bağlı üst düzey bir medya yetkilisinin İran karşıtı ifadeleri nedeniyle üzüntü duyduğunu belirtti.

İran' ın İsrail rejimi ve müttefikleriyle olan sert çatışmalarının ortasında, TRT Genel Müdürü son günlerde "TRT'nin Farsça bölümü bu yılın sonunda hazır olacak. İran'ı rahatsız edeceğiz." demişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, TRT Genel Müdürü'nün açıklığı olmayan söz konusu ifadelerinin doğurmuş olduğu algıya değinerek yaşanan bu olay için üzgün olduğunu belirtti. Altun açıklamasının devamında Türkiye devletinin temel yaklaşımının, İran devleti ve milletiyle dostluğu pekiştirmek ve mevcut tüm alanlarda ilişkileri güçlendirmek olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu tür ifadelerin Türkiye Cumhurbaşkanı ve hükümetinin görüş ve tutumuyla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.

Altun, dost ve komşu ülke İran ile olan güçlü siyasi ve kültürel ilişkilere büyük önem verdiklerini ve 2025 yılının Türkiye ve İran Kültür Yılı olarak ilan edilmesinin ışığında, ortak projelerin hayata geçirilmesini umduklarını ifade etti.