Irakçi, Mısır Cumhurbaşkanı ile görüştü

Görüşmede, Irakçi ile Mısır Cumhurbaşkanı, bölgedeki gelişmeler üzerine faydalı bir istişare gerçekleştirdi. Taraflar, Gazze'deki vahşetin ve Lübnan'a yönelik saldırıların durdurulması, mültecilere yardım edilmesi, Siyonist rejimin savaş kışkırtmalarının önlenmesi, İran'ın diplomatik girişimlerinin memnuniyetle karşılanması, Lübnan ve Suriye halkının acılarına son vermek ve Siyonist rejimin savaş ve saldırganlığını genişletmesini önlemek amacıyla ikili ve uluslararası örgütler nezdinde istişare ve koordinasyonun sürdürülmesinin gerekliliği üzerinde durdu.

Ayrıca, Dışişleri Bakanı Irakçi, Mısır Dışişleri Bakanı ile de ayrı bir görüşme gerçekleştirdi. İki taraf, bölgedeki gelişmeler ve özellikle Gazze ve Lübnan'daki savaş hakkında görüş ve tutumlarını dile getirdi.

Irakçi, daha önce Gazze ve Lübnan'daki son gelişmeler ve Siyonist rejimin işlediği cinayetlerin durdurulmasına yönelik bölgesel istişareler kapsamında Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Katar, Irak, Umman ve Ürdün'e seyahat ederek bu ülkelerin üst düzey yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.