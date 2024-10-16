Hizbullah'ın roket saldırılarının devamı ve İşgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki birçok kasabada elektrik kesintileri

Hizbullah hareketi yayınladığı bildiride Siyonist yerleşim birimi Karmeil'in ağır bir roket saldırısına hedef olduğunu duyururken “Gazze Şeridi'ndeki dirençli Filistin milletini ve onun kahramanca ve asil direnişini desteklemek ve Lübnan ulusunu savunmak adına ayrıca İsrail'in şehirlere, köylere ve sivillere yönelik barbarca saldırılarına tepki olarak İslami direniş mücahitleri bugün öğleden sonra Karmeil kasabasına roket yağdırdılar.” İfadelerine yer verdi.

Siyonist Ordu Radyosu, Aşağı Celile'de bulunan Karmeil'e Hizbullah roketlerinin doğrudan isabet ettiğini duyurdu.

Siyonist rejim kanal 12 televizyonu da Aşağı Celile'deki Karmeil ve banliyölerine 30 roket atıldığını bildirdi.

Siyonist rejimin medyası ayrıca Hizbullah'ın roketlerinin bu bölgeye çarpması sonucu Orta Celile'deki bazı Siyonist yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi.