Pezeşkiyan: Siyonistlerin savaş makinesi (İsrail) rejimin destekçilerine baskı uygulayarak durdurulmalı

Umman Krallığı Heysem bin Tarık'ın ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Mesud Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki iyi ve güçlü ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ilişkilerin genişletilip derinleştirilmesi arzusunda bulundu ve Tahran ile Maskat arasındaki yakın ilişkileri memnuniyet nedeni olarak değerlendirdi ve iki ülke arasındaki etkileşimi daha da güçlendirme konusunda İran’ın kararlılığını vurguladı.

Pezeşkiyan İran İslam Cumhuriyeti'nin komşularıyla ilişkileri genişletmede temel politika önceliklerinden biri olarak Umman ile ilişkilerin derinleştirmesine işaretle “Bölge ülkeleri arasındaki dostane ve samimi ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliğinin genişletilmesi, ülkelerin kolektif kalkınmasına, milletlerimizin refah, barış ve huzuruna katkıda bulunacak bir platform olarak bölgemizin sorunlarının çözümü için ortak vizyon ve söyleme ulaşmanın garantörüdür.” ifadesine dikkat çekti.

Bu telefon görüşmesinde Heysem bin Tarık, İran İslam Cumhuriyeti'nin Gazze ve Lübnan dahil olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin ilkeli duruşunu takdirle desteklediğini ifade ederek, Batılı ülkelerde bu meseleyi ele alırken çifte standart uygulamaktan kaçınılması gerektiğini vurguladı.