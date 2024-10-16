İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı ve heyet başkanı Seyyid Muhammad Atabek, Pakistan hükümetinin sıcak karşılaması ve ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederken, Belarus'un Şanghay Örgütü'ne üyeliği ve Rusya'nın yeni Başbakanlar Konseyi başkanlığına getirilmesini, bu örgütün üyelerine tebrik etti.
Bakan Atabek "Şanghay İşbirliği Örgütü, küresel ve bölgesel gelişmelerde çok kutuplu düzenin temel direklerinden biri olup, üyeler arasında olduğu kadar örgüt ile diğer bölgesel ve küresel çok taraflı mekanizmalar arasında da barış, istikrar ve kalkınmanın olduğu, karşılıklı güvenle bir ortamın oluşturulmasında çok etkili olabilir."ifadesine dikkat çekti.
Tahran, Şanghay üyelerinden İsrail'in suçlarına ve Amerika'nın ekonomik terörizmine karşı ciddi tavır alma talebi
İslamabad, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti heyetinin başkanı, Pakistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında, 14'üncü hükümetin özellikle bu örgütün üyeleriyle bölgesel entegrasyon konusundaki kararlılığına işaretle açıklamasında "Tahran, Siyonist rejimin saldırganlığına, Amerikan ekonomik terörüne karşı Şanghay İşbirliği Örgütü'nün ciddiyetini ve çok taraflı ticarete yönelik kısıtlayıcı tedbirlerle başa çıkmak için pratik adımlar atmasını istiyor." vurgusunda bulundu.
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı ve heyet başkanı Seyyid Muhammad Atabek, Pakistan hükümetinin sıcak karşılaması ve ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederken, Belarus'un Şanghay Örgütü'ne üyeliği ve Rusya'nın yeni Başbakanlar Konseyi başkanlığına getirilmesini, bu örgütün üyelerine tebrik etti.
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