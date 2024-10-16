Tahran, Şanghay üyelerinden İsrail'in suçlarına ve Amerika'nın ekonomik terörizmine karşı ciddi tavır alma talebi

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı ve heyet başkanı Seyyid Muhammad Atabek, Pakistan hükümetinin sıcak karşılaması ve ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederken, Belarus'un Şanghay Örgütü'ne üyeliği ve Rusya'nın yeni Başbakanlar Konseyi başkanlığına getirilmesini, bu örgütün üyelerine tebrik etti.

Bakan Atabek "Şanghay İşbirliği Örgütü, küresel ve bölgesel gelişmelerde çok kutuplu düzenin temel direklerinden biri olup, üyeler arasında olduğu kadar örgüt ile diğer bölgesel ve küresel çok taraflı mekanizmalar arasında da barış, istikrar ve kalkınmanın olduğu, karşılıklı güvenle bir ortamın oluşturulmasında çok etkili olabilir."ifadesine dikkat çekti.