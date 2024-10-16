16 Eki 2024 14:11
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Son 24 saat içinde Gazze ve Lübnan'da 23 Siyonist asker yaralandı

16 Eki 2024 14:11
News ID: 85629945
Son 24 saat içinde Gazze ve Lübnan'da 23 Siyonist asker yaralandı

Tahran, İRNA- İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi ve Lübnan'da yaşanan çatışmalarda en az 23 siyonist rejim askerinin yaralandığını itiraf etti.

Siyonist rejimin ordusu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde Lübnan'ın güneyinde ve Gazze Şeridi'nde Filistin ve Lübnan direnişiyle yaşanan çatışmalarda bu rejimin 24 askerinin yaralandığını itiraf etti.
Siyonist rejimin ordusu dün, Lübnan'a yönelik kara saldırısının başlamasından bu yana 16 Siyonist askerin öldürüldüğü, 305 askerin de yaralandığı itirafında bulundu.
Aksa Tufanı operasyonunun başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Siyonist rejimin açıkladığı ölü sayısı da 740 kişiye ulaştı.

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