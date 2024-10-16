İsrail rejiminin Gazze Şeridin'deki vahşi saldırıları devam ediyor

Filistin'in Sama haber ajansı dün yaralı sayısına değinmedi.

Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ndeki suçlarının başlamasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçerken Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin geçtiğimiz yıl Gazze Şeridi'nde yüzde 60'ı kadın ve çocuk olmak üzere 42 bin 344 kişiyi şehit ettiğini duyurdu.

Bu rapora göre Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana yaralıların sayısı 99 bin 13 kişiye ulaştı.

İsrail rejimi, ABD'nin desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi sakinlerine karşı yıkıcı bir savaş başlattı ki bunun sonucunda büyük yıkım ve ölümcül açlığın yanı sıra çoğu kadın ve çocuk olmak üzere binlerce Filistinli şehit oldu ve yaralandı.

Tel Aviv, uluslararası toplumu hiçe sayarak ve BM Güvenlik Konseyi'nin savaşı derhal durdurma kararını ve Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırım eylemlerini önlemek ve Gazze'deki felaket niteliğindeki insani durumu iyileştirmek için önlemler alınması yönündeki emirlerini göz ardı ederek Gazze halkına yönelik cinayetleri devam ediyor.

Siyonist rejim, tüm bu cinayetlere rağmen, 12 ay süren savaşın ardından, bu savaşta Hamas hareketini yok etme ve Siyonist esirleri Gazze Şeridi'nden geri getirme hedeflerine henüz ulaşamadığını itiraf etti.