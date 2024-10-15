Komutan Fedevi: Komutanların şehadeti hak cephesinde hiçbir şeyi aksatmaz

Amiral Ali Fedevi şehit General Nilfuruşan'ın cenaze töreni sırasında yaptığı açıklamada, “Dünyanın zalimleri, korkak oldukları için teröre başvuruyorlar. Siyonistler de ilk günden itibaren terörle ortaya çıktı, ancak bu terörlerle amaçladıkları hedefe ulaşamıyorlar” dedi.

Bir Müslüman'ın, bir Şii'nin, direniş savaşçısının, Devrim Muhafızı'nın ve Besic’in en temel özelliğinin "ilahi vaade iman" olduğunu belirten Fedevi “Şehadet savaşçıların arzusudur. 40 yıl bu yolda adım atanlar için şehadet en büyük arzudur ve geride kalanlar da şehadeti kendi zafer noktaları olarak görmektedir. Bu yüzden Seyyid Hasan Nasrallah ve komutanlar şehit olduğunda, dünyanın zalim ve ahmakları Hizbullah’ın sona erdiğini sandılar. Ancak bugün görüyorlar ki Hizbullah eskisinden daha güçlü operasyonlar yapıyor ve Siyonistlere onarılamaz darbeler indiriyor” diye ekledi.

Komutan Fedevi, düşmanların tehditlerine yanıt olarak, "Dünyanın zalimlerinin tehditleri İslam Devrimi’nin başlangıcından bu yana vardı ve onlar her zaman bu devrimi yenilgiye uğratmaya çalıştılar" dedi.

Amiral Fedevi zaferin Allah'ın partisinde, yenilginin ise şeytanın partisinde olduğunu vurgulayarak, "Bugün direniş cephesi tüm bölgede genişlemiştir ve Irak, Suriye, Filistin ve Yemen tek bir güç gibi hareket ediyor ve hızla ilerliyorlar" diye ekledi.