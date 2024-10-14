Erakçi: "Maskat" müzakereleri bölgenin özel koşulları nedeniyle durduruldu

Maskat'a giden Seyyid Abbas Erakçi bugün İran ile ABD arasında bu ülke üzerinden yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin "Umman, bölgenin sorunlarının çözümüne her zaman büyük katkı sağladı ve İran ve ABD ile ilişkilerde bir mesaj iletmek veya müzakerelere zemin oluşturmak konusunda her zaman olumlu bir rol oynamaya çalıştı." açıklamasında bulundu.

"Bu rol yapma oyunu zaten önceden vardı" diyen İran Dışişleri Bakanı " Bu konu Maskat süreci olarak bilinen önceki hükümette de takip edilmiş, İran ile ABD arasında Umman üzerinden dolaylı temaslar hayata geçirilmiştir" ifadesine dikkat çekti.

Bakan Erakçi sözlerinin devamında "Şu anda bölgenin özel koşullarından dolayı Maskat süreci durdurulmuş durumda ve mevcut krizi aşıncaya kadar bu görüşmelerin yapılması için bir neden görmüyoruz. Daha sonra yeniden çalışmaya başlayıp başlamayacağına, bu görüşmelerin sürecinin nasıl olacağına karar vereceğiz." diye ekledi.