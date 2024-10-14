Seyyid Abbas Erakçi, bölgesel ziyaret kapsamında bu sabah, Siyonist rejimin suçlarını durdurmak amacıyla diplomatik istişarelerde bulunmak üzere Umman'ın başkenti Maskat'a gitti.
Bakan Erakçi bu ülkeye gelir gelmez Umman Krallığı Dışişleri Bakanı Seyyid Badr El Busaidi ile görüştü.
Öte yandan Maskat'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı, Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti Sözcüsü ile de bir araya geldi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, istişarelerinin devamında 14 Ekim Pazartesi sabahı Umman'ın başkenti Maskat'ta Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti'nin sözcüsü ve müzakere heyetinin başkanı Muhammed Abdusselam ile de görüştü.
Erakçi bölge turu kapsamında Ummanlı mevkidaşı ve Yemen Milli Kurtuluş Hükumeti Sözcüsü ile görüştü
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Maskat'ta Ummanlı mevkidaşı ile bir araya geldi.
Seyyid Abbas Erakçi, bölgesel ziyaret kapsamında bu sabah, Siyonist rejimin suçlarını durdurmak amacıyla diplomatik istişarelerde bulunmak üzere Umman'ın başkenti Maskat'a gitti.
İlgili haberler
-
Erakçi: Bölge alarm durumunda / İran hem savaşa hem barışa hazır
Tahran, İRNA- Irak’ta bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bölgedeki tehlikeli duruma işaret…
-
İran Rusya’ya balistik füze vermedi / Avrupa başka bir hikâye bulsun
Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanı, New York'ta Josep Borrell ve Enrique Mora ile yaptığı…
yorumunuz