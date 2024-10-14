14 Eki 2024 14:27
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News ID: 85627606
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Erakçi bölge turu kapsamında Ummanlı mevkidaşı ve Yemen Milli Kurtuluş Hükumeti Sözcüsü ile görüştü

14 Eki 2024 14:27
News ID: 85627606
Erakçi bölge turu kapsamında Ummanlı mevkidaşı ve Yemen Milli Kurtuluş Hükumeti Sözcüsü ile görüştü

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Maskat'ta Ummanlı mevkidaşı ile bir araya geldi.

Seyyid Abbas Erakçi, bölgesel ziyaret kapsamında bu sabah, Siyonist rejimin suçlarını durdurmak amacıyla diplomatik istişarelerde bulunmak üzere Umman'ın başkenti Maskat'a gitti.
Bakan Erakçi bu ülkeye gelir gelmez Umman Krallığı Dışişleri Bakanı Seyyid Badr El Busaidi ile görüştü.
Erakçi bölge turu kapsamında Ummanlı mevkidaşı ve Yemen Milli Kurtuluş Hükumeti Sözcüsü ile görüştü
Öte yandan Maskat'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı, Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti Sözcüsü ile de bir araya geldi.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, istişarelerinin devamında 14 Ekim Pazartesi sabahı Umman'ın başkenti Maskat'ta Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti'nin sözcüsü ve müzakere heyetinin başkanı Muhammed Abdusselam ile de görüştü.

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