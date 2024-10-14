Erakçi bölge turu kapsamında Ummanlı mevkidaşı ve Yemen Milli Kurtuluş Hükumeti Sözcüsü ile görüştü

Seyyid Abbas Erakçi, bölgesel ziyaret kapsamında bu sabah, Siyonist rejimin suçlarını durdurmak amacıyla diplomatik istişarelerde bulunmak üzere Umman'ın başkenti Maskat'a gitti.

Bakan Erakçi bu ülkeye gelir gelmez Umman Krallığı Dışişleri Bakanı Seyyid Badr El Busaidi ile görüştü.



Öte yandan Maskat'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı, Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti Sözcüsü ile de bir araya geldi.



İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, istişarelerinin devamında 14 Ekim Pazartesi sabahı Umman'ın başkenti Maskat'ta Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti'nin sözcüsü ve müzakere heyetinin başkanı Muhammed Abdusselam ile de görüştü.